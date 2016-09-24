В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В ночь на субботу в 153 километрах от Бухареста произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,6.
Эпицентр землетрясения находился в регионе Вранча в Румынии на глубине 82 километров, сообщает "Интерфакс". Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
В Молдавии и Украине сообщили, что ощутили подземные толчки, вызванные землетрясением в Румынии.
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