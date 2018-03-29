В Румынии произошла авария на ядерной электростанции

Второй энергоблок АЭС автоматически отключился от национальной энергетической системы в румынском городе Чернаводэ.

Оператор АЭС, компания «Nuclearelectrica» заявила, что остановка блока АЭС произошла из-за проблем в его электрической системе, что не повлияло на ядерную безопасность.

Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов заявил, что Россия включается в работу помощи и более глубокого изучения аварии в Румынии.

25 марта из-за неполадки в одной из систем был остановлен первый блок румынской АЭС, передает Interfax.