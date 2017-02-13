В Румынии десятки тысяч человек протестуют против правительства

В антиправительственных митингах, прошедших в Румынии 12 февраля, приняли участие десятки тысяч граждан.

Как отмечается в материале, в Бухаресте перед государственными учреждениями собрались 50 тысяч человек. Люди скандировали «мы хотим работать, а не охранять вас». Еще десятки тысяч человек участвовали в протестах в других городах.

Массовые волнения в Румынии начались после внесения поправок в Уголовный кодекс страны, которые могли привести к освобождению из тюрем, осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Позже поправки были отменены, сообщает «РИА Новости».