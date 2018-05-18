За руль велосипеда нельзя будет сесть без прав
Депутат Госдумы от партии «единая Россия» Виталий Милонов требует ввести обязательную регистрацию велосипедов и тест на знание правил дорожного движения.
Единоросс предлагает вносить идентификационный номер велосипедов в реестр на портале государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, владельцу двухколесного транспортного средства с педалями придется пройти электронный тест на знание ПДД.
Фактически, Милонов предлагает обязать граждан получать водительские права на управление велосипедом.
Соответствующая инициатива депутата будет направлена на рассмотрение в правительство РФ 18 мая.
Число аварий, спровоцированных велосипедистами, по мнению Милонова, значительно выросло, поэтому новые меры призваны сократить происшествия и поспособствовать раскрываемости краж велосипедов, сообщает «Экономика сегодня».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии