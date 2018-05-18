За руль велосипеда нельзя будет сесть без прав

Депутат Госдумы от партии «единая Россия» Виталий Милонов требует ввести обязательную регистрацию велосипедов и тест на знание правил дорожного движения.

Единоросс предлагает вносить идентификационный номер велосипедов в реестр на портале государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, владельцу двухколесного транспортного средства с педалями придется пройти электронный тест на знание ПДД.

Фактически, Милонов предлагает обязать граждан получать водительские права на управление велосипедом.

Соответствующая инициатива депутата будет направлена на рассмотрение в правительство РФ 18 мая.

Число аварий, спровоцированных велосипедистами, по мнению Милонова, значительно выросло, поэтому новые меры призваны сократить происшествия и поспособствовать раскрываемости краж велосипедов, сообщает «Экономика сегодня».