Руководству НАТО не понравилось высказывание Трампа об альянсе

Руководство НАТО обеспокоено высказыванием избранного президента США Дональда Трампа об альянсе как устаревшей организации. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Высказывания, сделанные в интервью избранным американским президентом, здесь в Брюсселе вызвали удивление и взволнованность, и я предполагаю, что не только в Брюсселе», - цитирует министра РИА «Новости».

Ранее Трамп упрекнул альянс в том, что он перестал вести борьбу с терроризмом. Кроме того, миллиардер отметил, что большинство стран, входящих в НАТО перестали выполнять свои финансовые обязательства перед союзниками.