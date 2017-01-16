Руководству НАТО не понравилось высказывание Трампа об альянсе
Руководство НАТО обеспокоено высказыванием избранного президента США Дональда Трампа об альянсе как устаревшей организации. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Высказывания, сделанные в интервью избранным американским президентом, здесь в Брюсселе вызвали удивление и взволнованность, и я предполагаю, что не только в Брюсселе», - цитирует министра РИА «Новости».
Ранее Трамп упрекнул альянс в том, что он перестал вести борьбу с терроризмом. Кроме того, миллиардер отметил, что большинство стран, входящих в НАТО перестали выполнять свои финансовые обязательства перед союзниками.
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