Руководство завода в Люберцах умышленно не выплачивало зарплату сотрудникам

СК России возбудил уголовное дело в отношении руководства Люберецкого электромеханического завода из-за невыплаты зарплат сотрудникам предприятия. Сумма долга составила 5,7 миллионов рублей.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, «руководство Люберецкого электромеханического завода, имея возможность погашения задолженности перед работниками, из личной заинтересованности и в нарушение Трудового кодекса РФ частично не выплачивало заработную плату 135 сотрудникам с 1 января 2016 года».

В настоящее время следователи проводят допросы работников предприятия и изымают финансовые документы.