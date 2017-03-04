Руководство завода в Люберцах умышленно не выплачивало зарплату сотрудникам
СК России возбудил уголовное дело в отношении руководства Люберецкого электромеханического завода из-за невыплаты зарплат сотрудникам предприятия. Сумма долга составила 5,7 миллионов рублей.
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, «руководство Люберецкого электромеханического завода, имея возможность погашения задолженности перед работниками, из личной заинтересованности и в нарушение Трудового кодекса РФ частично не выплачивало заработную плату 135 сотрудникам с 1 января 2016 года».
В настоящее время следователи проводят допросы работников предприятия и изымают финансовые документы.
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