Руководство «Уралвагонзавода» могут сменить по просьбе Рогозина

На «Уралвагонзаводе» может смениться руководство. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Рогозин также предложил передать компанию госкорпорации «Ростех». На сегодняшний день сто процентов акций предприятия принадлежит Росимуществу, сообщает издание "Ведомости". В правительстве считают, что такая мера будет способствовать выравниванию сложного финансового положения организации.

Власти РФ пока инициативу не комментируют. О кадровых перестановках в среди топ-менеджеров «Уралвагонзавода» пока также ничего не известно.