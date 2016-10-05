Руководство «Уралвагонзавода» могут сменить по просьбе Рогозина
На «Уралвагонзаводе» может смениться руководство. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Рогозин также предложил передать компанию госкорпорации «Ростех». На сегодняшний день сто процентов акций предприятия принадлежит Росимуществу, сообщает издание "Ведомости". В правительстве считают, что такая мера будет способствовать выравниванию сложного финансового положения организации.
Власти РФ пока инициативу не комментируют. О кадровых перестановках в среди топ-менеджеров «Уралвагонзавода» пока также ничего не известно.
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