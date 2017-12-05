Руководство поставщика Минобороны заподозрили в мошенничестве

В Москве задержаны два человека из числа руководства компании «Воентелеком», которая является одним из поставщиков Минобороны России.

Речь идет о заместителе директора Олеге Савицком и финансовом директоре Евгении Жилкове. Их подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, они в течение нескольких лет, заключая контракты с ведомством, значительно завышали стоимость поставок.

Сотрудники СЕР, ФСБ и полиции провели обыски в московском и петербургском офисах компании, в ходе которых была изъята документация, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК. Кроме того, задержан бывший советник гендиректора «Воентелекома» Дмитрий Семилетов.

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Теги:
Организации: ФСБ, СКР, Минобороны
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