Руководство поставщика Минобороны заподозрили в мошенничестве

В Москве задержаны два человека из числа руководства компании «Воентелеком», которая является одним из поставщиков Минобороны России.

Речь идет о заместителе директора Олеге Савицком и финансовом директоре Евгении Жилкове. Их подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, они в течение нескольких лет, заключая контракты с ведомством, значительно завышали стоимость поставок.

Сотрудники СЕР, ФСБ и полиции провели обыски в московском и петербургском офисах компании, в ходе которых была изъята документация, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК. Кроме того, задержан бывший советник гендиректора «Воентелекома» Дмитрий Семилетов.