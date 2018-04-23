Руководство Франции получит собственный мессенджер
Власти Франции будут пользоваться специально разработанным мессенджером в целях предотвращения шпионажа.
Сервис уже создан и ряд высших чиновников занимаются его тестированием. Предполагается, что члены правительства начнут им пользоваться уже летом.
В Национальном совете по цифровым технологиям подчеркнули, что у руководства страны должен быть способ обмениваться сообщениями, которые не смогли бы расшифровать за рубежом, сообщает Nation News.
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