Руководство Франции получит собственный мессенджер

Власти Франции будут пользоваться специально разработанным мессенджером в целях предотвращения шпионажа.

Сервис уже создан и ряд высших чиновников занимаются его тестированием. Предполагается, что члены правительства начнут им пользоваться уже летом.

В Национальном совете по цифровым технологиям подчеркнули, что у руководства страны должен быть способ обмениваться сообщениями, которые не смогли бы расшифровать за рубежом, сообщает Nation News.