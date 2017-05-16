Руководство Чечни расценило иск ЛГБТ-активистов попыткой давления на Кадырова

Иск французских ЛГБТ-организаций в международный уголовный суд срежиссирован и представляет собой попытку психологического давления на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По словам источника, близкого к руководству республики, за иском просматриваются действия, «проплаченные силами, которые стремятся дискредитировать Российскую Федерацию», - передает «Интерфакс».

«Проводимые в последнее время информационные атаки направлены против человека, который является не просто руководителем региона, а политиком, имеющим активную позицию по самым острым, животрепещущим вопросам, пренебрежительное отношение к которым может угрожать миру и стабильности в целом ряде регионов», - заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что проблемы секс-меньшинств в Чечне не существует.