У руководителя Ростехнадзора нашли целый ювелирный «склад»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, Службы экономической безопасности УФСБ в сопровождении спецназовцев провели обыски у главы Ростехнадзора по Северо-Западу Григория Слабикова.

Оперативные мероприятия проходили в квартире чиновника и его загородном доме. Правоохранители обнаружили большое количество драгоценностей, часов и пачек денег как в рублях, так и в евро. Все это имущество не указано в декларации Слабикова за прошлый год.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении у строительных саморегулируемых организаций четырех миллиардов рублей. Слабиков подозревается в покровительстве этим организациям и получении от них незаконного вознаграждения, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Фонтанку».