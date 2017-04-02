Руководитель уральского оборонного завода ушел в отставку

Директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) в Челябинской области Александр Гнатюк ушел в отставку после встречи с руководством ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», частью которой является УКВЗ.

Как сообщает агентство URA.RU, Гнатюк был вызван в Москву 31 марта. Там ему и было объявлено об отставке. Пост и.о. директора предприятия занял главный инженер Олег Заец. В пресс-службе завода эту информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что 28 марта на УКВЗ приезжал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который обсудил с руководителем предприятия планы о получении заводом статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Гнатюк возглавлял завод с января 2014 года. С 2011 года предприятие получило статус федерального государственного предприятия. Здесь производят низкопольные трамваи и оборонную продукцию.

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