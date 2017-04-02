Руководитель уральского оборонного завода ушел в отставку
Директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) в Челябинской области Александр Гнатюк ушел в отставку после встречи с руководством ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», частью которой является УКВЗ.
Как сообщает агентство URA.RU, Гнатюк был вызван в Москву 31 марта. Там ему и было объявлено об отставке. Пост и.о. директора предприятия занял главный инженер Олег Заец. В пресс-службе завода эту информацию не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что 28 марта на УКВЗ приезжал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который обсудил с руководителем предприятия планы о получении заводом статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Гнатюк возглавлял завод с января 2014 года. С 2011 года предприятие получило статус федерального государственного предприятия. Здесь производят низкопольные трамваи и оборонную продукцию.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии