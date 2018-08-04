Рухнувший в Красноярском крае Ми-8 перевозил нефтяников
Рухнувший в Игарке вертолет Ми-8 перевозил рабочих нефтяного месторождения.
Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе на месте трагедии. «С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих», - сообщил собеседник.
Вертолет разбился спустя 7 минут после вылета, при этом метеоусловия в районе крушения были хорошими.
Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 18 человек.
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