Рухнувший в Красноярском крае Ми-8 перевозил нефтяников

Рухнувший в Игарке вертолет Ми-8 перевозил рабочих нефтяного месторождения.

Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе на месте трагедии. «С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих», - сообщил собеседник.

Вертолет разбился спустя 7 минут после вылета, при этом метеоусловия в районе крушения были хорошими.

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 18 человек.