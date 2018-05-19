В рухнувшем на Кубе самолете было 110 человек

На борту Boeing 737-200, который разбился при влете в аэропорту Гаваны, находились 104 пассажира и 6 членов экипажа.

Такие данные приводит мексиканская авиакомпания Global Air – собственник лайнера.

«Самолёт Boeing модели B737-200… потерпел крушение сегодня примерно в 12:30, когда самолёт выполнял рейс Гавана — Ольгин (Куба) компании Cubana de Aviacion со 104 пассажирами и шестью членами экипажа на борту», - приводит RT заявление компании.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета в аэропорту Кубы выжили два человека.