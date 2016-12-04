Рухани потребовал от Обамы не продлять антииранские санкции
Президент Ирана Хасан Рухани потребовал от действующего президента США Барака Обамы отказаться от продления ограничительных мер в отношении страны. Об этом он заявил, выступая в парламенте.
- Мы выполняем обязательства по претворению соглашения в жизнь, но в ответ на невыполнение, или же колебания в области их выполнения мы будем вынуждены действовать соответственно, - сказал иранский президент.
Американский конгресс принял решение о продлении односторонних американских санкций сроком на десять лет, сообщает «РИА Новости».
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