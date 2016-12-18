На руднике в Алтайском крае погиб шахтер

На Алтае обрушение породы в руднике привело к гибели одного шахтера.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Змеиногорском районе, на Зареченском руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы».

В общей сложности на руднике находились 26 человек. Один из них скончался, получив травмы, несовместимые с жизнь, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По факту происшествия начата доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента. Кроме того, е предстоит с правовой точки зрения оценить действия лиц, ответственных за технику безопасности.