На руднике в Алтайском крае погиб шахтер
На Алтае обрушение породы в руднике привело к гибели одного шахтера.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Змеиногорском районе, на Зареченском руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
В общей сложности на руднике находились 26 человек. Один из них скончался, получив травмы, несовместимые с жизнь, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по региону.
По факту происшествия начата доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента. Кроме того, е предстоит с правовой точки зрения оценить действия лиц, ответственных за технику безопасности.
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