Рудковская опровергла сообщения об уходе Димы Билана из шоу «Голос»

Слова победителя Евровидения Димы Билана о том, что он больше не будет участвовать в шоу «Голос» были неверно интерпретированы. Такое заявление сделала продюсер Яна Рудковская.

- Мы никогда не говорили о том, что Дима хочет уйти из «Голоса». Он действительно дал интервью одному из изданий, но ему не прислали текст на согласование. В результате был искажен смысл сказанного. Дима сказал лишь о том, что иногда наши желания не совпадают с желанием руководства канала. И что он пока не получил приглашение участвовать в «Голосе», который будет в 2017 году, - сказала Рудковская.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в интервью Дням.Ру заявил, что, если Билан действительно принял решение уйти, то он его понимает, потому что любое шоу со временем надоедает, приедается.

- Это все равно что петь одну и ту же песню 20, 30 лет подряд, – сказал он. – Поэтому считаю, что Дима Билан совершил настоящий мужской поступок – многие артисты боятся обидеть авторов передачи отказом. Конечно, «Голос» многое ему дал, но думаю, Дима ничего не потеряет, покинув шоу. Это непростая работа – многочасовые нервные съемки.