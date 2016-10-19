Рубль вырос к доллару и евро
Российский рубль растет к доллару и евро на «Московской бирже» в начале сегодняшних торгов.
Рынок реагирует на рост цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в пределах 62,72-62,81 рубля за один доллар, в среднем за полторы минуты курс составил 62,76 рубля за один доллар (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил в этот момент 68,92 рубля за один евро (-4,5 копейки), бивалютная корзина потеряла около пяти копеек и составила 65,53 рубля.
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