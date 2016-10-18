Рубль вырос к доллару и евро на торгах

Повышение мировых цен на нефть вызвало рост рубля по отношению к доллару и евро на торгах на Московской бирже.

Торги по доллару США начались на ЕТС во вторник сделками в пределах 62,86 - 63,0 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,9 рубля (-21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом равнялся 69,29 рубля (-16 копеек), бивалютная корзина снизилась на 18 копеек и составила 65,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 25 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7 копеек ниже официального курса.