Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне уменьшения вероятности снижения ключевой ставки ЦБ РФ после заявления президента России Владимира Путина о преждевременности данного шага.
По данным на 19:00 по московскому времени, курс доллара США снизился на 52,8 копейки – до 57,86 рубля.
Евро к этому времени показал снижение на 48,8 копейки – до 62,12 рубля.
Стоимость бивалютной корзины опустилась на 50,95 копейки и составила 59,78 рубля.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил о том, что понижение ключевой ставки ЦБ РФ является необоснованным и преждевременным, а также может привести к инфляции и ослаблению национальной валюты, сообщает «Интерфакс».
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