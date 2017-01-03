Рубль усилил рост к доллару и евро

Рубль укрепляется к доллару и евро, став лидером роста среди валют emerging markets, на фоне уверенного ралли мировых цен на нефть и позитивной динамики мировых рынков капитала.

К 18:55 по московскому времени доллар США подешевел на 76,25 копейки и составил 60,51 рубля.

Евро к этому времени составил 62,7625 рубля, потеряв в цене 1,7575 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 1,21 рубля - до 61,52 рубля, сообщает «Интерфакс».