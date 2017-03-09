Рубль упал к доллару и евро на фоне рухнувшей нефти

Рубль демонстрирует существенное снижение к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть более чем на 5 процентов.

По данным на 10:01 по московскому времени доллар прибавил 68 копеек и составил 58,86 рубля.

Евро стал дороже на 47,3 копейки и составил 62,01 рубля.

Бивалютная корзина выросла на 58,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 60,28 рубля, сообщает «Интерфакс».

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