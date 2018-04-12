Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть
Черное золото демонстрирует повышательный тренд, остановив ралли доллара и евро.
Стоимость нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 73 доллара.
На этом фоне доллар потерял 2,36 процента, опустившись до отметки в 62 рубля.
Евро потерял 1,35 процента и составил 76,8 рубля.
11 апреля на фоне геополитической обстановки и новых санкций США против России курс доллара поднимался выше 65 рублей, а курс евро достиг отметки 80 рублей, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Экс-жену Армена Джигарханяна заподозрили в новом романе
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии