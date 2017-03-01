Рубль укрепляется к евро и дешевеет к доллару
Евро дешевеет к рублю на фоне снижения котировок единой европейской валюты на мировом валютном рынке.
Доллар США незначительно подрос к рублю из-за отсутствия явной динамики в ценах на нефть. По данным на 10:01 по московскому времени доллар прибавил 5 копеек и составил 58,34 рубля.
Евро к этому времени снизился до 61,59 рубля, став дешевле на 18 копеек.
Стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 5,4 копейки по отношению к уровню закрытия вторника и составила 59,8 рубля, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Путин признал провал системы антидопингового контроля в РФ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии