Рубль укрепляется к евро и дешевеет к доллару

Евро дешевеет к рублю на фоне снижения котировок единой европейской валюты на мировом валютном рынке.

Доллар США незначительно подрос к рублю из-за отсутствия явной динамики в ценах на нефть. По данным на 10:01 по московскому времени доллар прибавил 5 копеек и составил 58,34 рубля.

Евро к этому времени снизился до 61,59 рубля, став дешевле на 18 копеек.

Стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 5,4 копейки по отношению к уровню закрытия вторника и составила 59,8 рубля, сообщает «Интерфакс».