Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря росту цен на нефть

Рубль растет к доллару и евро на фоне растущей нефти, следует из данных «Московской биржи».

По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 7,25 копейки и составил 58,8775 рубля.

Евро к этому времени снизился на 11 копеек - до 62,745 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 9 копеек по отношению к уровню закрытия среды, сообщает «Интерфакс».

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