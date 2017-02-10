Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря росту цен на нефть

Рубль растет к доллару и евро на фоне растущей нефти, следует из данных «Московской биржи».

По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 7,25 копейки и составил 58,8775 рубля.

Евро к этому времени снизился на 11 копеек - до 62,745 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 9 копеек по отношению к уровню закрытия среды, сообщает «Интерфакс».