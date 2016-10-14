Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на торгах

Курс доллара по состоянию на 10.00 по московскому времени снижался на 0,07 рубля — до 62,96 рубля.

Курс евро — на 0,31 рубля, до 69,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть Brent с утра торгуется на уровне 52,3 доллара за баррель.