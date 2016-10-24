Рубль стабилен в начале торгов
Российский рубль не изменился к доллару и евро в начале торгов на «Московской бирже».
Торги по доллару США начались на ЕТС сделками в пределах 62,35-62,42 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,37 рубля (без изменений к уровню предыдущего закрытия).
Евро при этом также практически не изменился в цене, стоил 67,91 рубля (+1 копейка). Бивалютная корзина выросла на 0,5 копейки, составив 64,865 рубля.
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