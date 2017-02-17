Рубль стабилен к доллару и евро на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках.

По данным на 10:01 по московскому времени доллара потерял одну копейку и составил 57,59 рубля.

Евро к этому моменту прибавил 2,75 копейки и составил 61,4675 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла всего на 0,7 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 59,335 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Московской биржи».