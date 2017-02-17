Рубль стабилен к доллару и евро
Рубль стабилен к доллару и евро на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках.
По данным на 10:01 по московскому времени доллара потерял одну копейку и составил 57,59 рубля.
Евро к этому моменту прибавил 2,75 копейки и составил 61,4675 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла всего на 0,7 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 59,335 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Московской биржи».
Следующая новость В оргкомитете ЧМ-2018 отреагировали на фильм Би-би-си о русских фанатах
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии