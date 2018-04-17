Рубль снизился к доллару и евро
Рубль продолжает терять позиции к доллару и евро на фоне скорого введения новых антироссийских санкций, в том числе, из-за поддержки Сирии.
По данным на 19:00 мск курс доллара прибавил 37 копеек – до 61,54 рубля.
Евро к этому времени прибавил 20,75 копеек и составил 75,93 рубля.
Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 29,69 копейки - до 68,01 рубля, сообщает «Интерфакс».
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