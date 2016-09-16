Рубль снизился к доллару и евро при открытии на фоне снижения цен нефти

Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы на Московской бирже, отступая вслед за дешевеющей нефтью; участники ждут итогов заседания ЦБ РФ.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в пятницу в пределах 64,84-64,94 руб./$1, в среднем за полторы минуты курс составил 64,91 руб./$1 (+13,5 копейки к отметке предыдущего закрытия). Курс евро составил при открытии 72,93 руб./EUR1 (+6,5 копейки), бивалютная корзина прибавила около 10 копеек и составила 68,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 31 копейку ниже уровня действующего официального курса, евро - на 28 копеек ниже официального курса.

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