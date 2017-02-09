Рубль слегка укрепился к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне повышения мировых цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 59,07 рубля, снизившись на 16 копеек к уровню предыдущего закрытия.
Евро к этому времени подешевел на 20 копеек - до 63,055 рубля.
Стоимость бивалютной корзины снизилась на 17,8 копейки по отношению к уровню закрытия среды и составила 60,86 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Московской биржи».
Следующая новость МИД назвал Румынию угрозой для России
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии