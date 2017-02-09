Рубль слегка укрепился к доллару и евро

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне повышения мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 59,07 рубля, снизившись на 16 копеек к уровню предыдущего закрытия.

Евро к этому времени подешевел на 20 копеек - до 63,055 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 17,8 копейки по отношению к уровню закрытия среды и составила 60,86 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Московской биржи».