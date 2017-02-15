Рубль развернулся в «красную зону»

Рубль, умеренно укреплявшийся в начале дня, развернулся в красную зону на новостях о том, что президент России Владимир Путин затронет тему укрепления нацвалюты на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

По данным на 12:17 по московскому времени, курс доллара прибавил 43 копейки - до 57,5375 рубля.

Евро к этому времени стал дороже на 30,5 копейки и составил 60,705 рубля, сообщает «Интерфакс».