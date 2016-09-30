Рубль растет по отношению к евро на торгах
Российский рубль развернулся к росту по отношению к евро на торгах на «Московской бирже», отыгрывая падение евро на рынке Forex из-за проблем Deutsche Bank.
По отношению к доллару рубль падает из-за небольшого снижения нефтяных котировок, сообщает «Интерфакс».
Доллар США стоил 63,22 рубля за один доллар в 15:00 по московскому времени на торгах ЕТС, это на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому моменту составил 70,55 рубля за 1 евро, отступив на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 4,5 копейки, до 66,52 рубля.
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