Рубль растет к евро
Итоги референдума, прошедшего в Италии, обвалили курс евро, который достиг минимальной отметки с марта 2015 года.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 по московскому времени прибавил 14 копеек — до 64,02 рубля.
Евро демонстрирует снижение на 54 копейки - до 67,62 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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