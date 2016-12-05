Рубль растет к евро

Итоги референдума, прошедшего в Италии, обвалили курс евро, который достиг минимальной отметки с марта 2015 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 по московскому времени прибавил 14 копеек — до 64,02 рубля.

Евро демонстрирует снижение на 54 копейки - до 67,62 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.