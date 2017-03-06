Рубль растет к доллару и евро
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отыгрывая попытки рынка нефти выйти к уровню 56 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.25 по московскому времени снижался на 0,02 рубля — до 58,21 рубля. Евро к этому времени потерял 0,08 рубля и составил 61,65 рубля.
Курс рубля к доллару и евро в течение торгов понедельника пытался расти. Основные резервные валюты не смогли вернуться к протестированным на прошлой неделе круглым уровням 59 и 62 рубля соответственно, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Трамп исключил Ирак из нового иммигрантского указа
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии