Рубль растет к доллару и евро

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отыгрывая попытки рынка нефти выйти к уровню 56 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.25 по московскому времени снижался на 0,02 рубля — до 58,21 рубля. Евро к этому времени потерял 0,08 рубля и составил 61,65 рубля.

Курс рубля к доллару и евро в течение торгов понедельника пытался расти. Основные резервные валюты не смогли вернуться к протестированным на прошлой неделе круглым уровням 59 и 62 рубля соответственно, сообщает «РИА Новости».

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