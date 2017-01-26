Рубль растет к доллару и евро

Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на фоне позитивной динамике на нефтяном рынке.

По данным на 10:01 по московскому времени курс доллара снизился на 8,5 копеек и составил 59,4325 рубля.

Евро к этому времени потерял 16,5 копейки - до 63,805 рубля.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 12 копеек и составила 61,4 рубля, сообщает «Интерфакс».