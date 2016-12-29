Рубль растет к доллару и дешевеет к евро

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро, несмотря на стабильно высокие цены на нефть.

По данным на 10:01 мск, курс доллара потерял 9 копеек и составил 60,245 рубля.

Евро к этому времени прибавил 20,25 копеек - до 63,0075 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 4 копейки, составив 61,49 рубля, сообщает «Интерфакс».