Рубль растет к доллару и евро на фоне стабильного повышения мировых цен на нефть.

К 10:01 по московскому времени доллар потерял 28,5 копеек, составив 61,175 рубля.

Евро к этому времени потерял 15 копеек, опустившись до 63,70 рубля.

Бивалютная корзина стала дешевле на 22,4 копейки и составила 62,31 рубля, сообщает "Интерфакс".