Рубль растет к доллару и евро

Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и подъема на рынках капитала после завершения президентских выборов в США.

В 10:02 мск курс доллара потерял 40 копеек и составил 63,49 рубля.

Евро стал дешевле на 29 копеек и составил 69,48 рубля.

Бивалютная корзина потеряла 35 копеек, составив 66,185 рубля.

По отношению к официальному курсу американская валюта стала дешевле на 42,27 копейки. По отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро упал на 1,86 рубля и составил 69,4868 рубля, сообщает «Интерфакс».