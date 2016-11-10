Рубль растет к доллару и евро
Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и подъема на рынках капитала после завершения президентских выборов в США.
В 10:02 мск курс доллара потерял 40 копеек и составил 63,49 рубля.
Евро стал дешевле на 29 копеек и составил 69,48 рубля.
Бивалютная корзина потеряла 35 копеек, составив 66,185 рубля.
По отношению к официальному курсу американская валюта стала дешевле на 42,27 копейки. По отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро упал на 1,86 рубля и составил 69,4868 рубля, сообщает «Интерфакс».
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