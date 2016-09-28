Рубль растет к доллару и евро на торгах
Российский рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, сообщает «Интерфакс».
Сделки по доллару США начались на ЕТС в диапазоне 63,8-63,9 рубля за один доллар, в среднем за две минуты курс составил 63,84 рубля за один доллар (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Курс евро при этом составил 71,5 рубля за 1 евро (-13 копеек), бивалютная корзина отступила на 7 копеек и составила 67,5 рубля.
Курс доллар оказался на 15 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 14 копеек ниже официального курса.
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