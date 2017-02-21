Рубль растет благодаря нефти
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть.
По данным на 10:01 по московскому времени доллар потерял 14 копеек и составил 57,81 рубля.
Евро к этому времени снизился на 32 копейки - до 61,2 рубля.
Стоимость бивалютной корзины снизилась на 22 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 59,34 рубля.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к 10:02 по московскому времени выросли на 0,09 процента - до 56,23 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель утром выросли на 0,48 процента и составили 54,04 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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