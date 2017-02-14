Рубль продолжил рост к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару и евро в ходе вечерних торгов на «Московской бирже» на фоне роста цен на нефть.
По данным на 19:00 по московскому времени, курс доллара США составил 57,52 рубля, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро к этому времени потерял 66 копеек и составил 60,79 рубля, обновив тем самым минимумы с июня 2015 года.
Стоимость бивалютной корзины опустилась на 55,23 копейки - до 58,99 рубля, сообщает «Интерфакс».
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