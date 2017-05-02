Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики на мировых рынках нефти.
По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 56,99 рубля, прибавив 7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.
Евро к этому времени прибавил 16,5 копейки - до 62,21 рубля.
Стоимость бивалютной корзины поднялась на 11,55 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы и составила 59,34 рублей.
Рубль в понедельник опустился до минимальных уровней за пять недель, продолжив негативное ралли во вторник, сообщает «Интерфакс».
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