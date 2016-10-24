Рубль отыграл 17 копеек у доллара и 18 копеек у евро в ходе торгов 24 октября
В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 24 октября курс доллара снизился на 17 копеек и составил 62 рубля 20 копеек.
Курс евро снизился на 18 копеек и составил 67 рублей 72 копейки.
Укрепление курса рубля обусловлено небольшим ростом цен на нефть. Так, в понедельник 24 октября нефть марки Brent торговалась в ценовом коридоре от 50,8 до 51,1 доллара за баррель.
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