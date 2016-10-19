Рубль отыграл 49 копеек у доллара и 63 копейки у евро на вечерних торгах 19 октября
В ходе торгов на Московской бирже в среду, 19 октября курс доллара снизился на 49 копеек и составил 62 рубля 32 копейки.
Курс евро снизился на 63 копейки и составил 68 рублей 34 копейки.
Укрепление российской валюты происходит на фоне подорожания нефти. Так, нефть марки Brent торговалась на Лондонской бирже ICE в ценовом коридоре от 52,7 до 52,9 доллара за баррель.
Эксперты связывают повышение котировок на мировом рынке топлива с сообщением Министерства энергетики США об уменьшении коммерческих запасов нефти на 5,3 миллиона баррелей, в то время как аналитики наоборот ожидали увеличения запасов на 2,7 миллиона баррелей.
Анализ событий России и мира
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