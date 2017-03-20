Рубль отошел от дневных минимумов
Рубль отошел от дневных минимумов к доллару и евро на фоне небольшого улучшения ситуации на рынке нефти и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду.
К 19:00 по московскому времени доллар США составил 57,31 рубля, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро к этому времени прибавил 19,25 копейки, составив 61,64 рубля.
Стоимость бивалютной корзины поднялась на 13,6 копейки - до 59,26 рубля, сообщает «Интерфакс».
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