Рубль отошел от дневных минимумов к доллару и евро на фоне небольшого улучшения ситуации на рынке нефти и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду.

К 19:00 по московскому времени доллар США составил 57,31 рубля, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро к этому времени прибавил 19,25 копейки, составив 61,64 рубля.

Стоимость бивалютной корзины поднялась на 13,6 копейки - до 59,26 рубля, сообщает «Интерфакс».