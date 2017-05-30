Рубль не определился к доллару и евро

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне смешанной динамики мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов доллар прибавил 10 копеек и составил 56,55 рубля.

Евро по данным на 10:01 мск подешевел на 13 копеек – до 62,93 рубля.

Стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,4 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника и составила 59,42 рубля, сообщает «Интерфакс».