Рубль не определился к доллару и евро
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне смешанной динамики мировых цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов доллар прибавил 10 копеек и составил 56,55 рубля.
Евро по данным на 10:01 мск подешевел на 13 копеек – до 62,93 рубля.
Стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,4 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника и составила 59,42 рубля, сообщает «Интерфакс».
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