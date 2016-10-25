Рубль немного укрепился на торгах

Российский рубль немного вырос к доллару и евро в начале торгов вторника на «Московской бирже» в условиях стабильности мировых цен нефти и активных продаж валюты экспортерами, евро продолжал обновлять минимумы года.

Первые сделки по доллару США прошли на торгах ЕТС во вторник в пределах 62,08-62,16 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,12 рубля (минус 6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 67,58 рубля (минус 5 копеек); бивалютная корзина снизилась на 6 копеек, составив 64,57 рубля.