Рубль немного укрепился на торгах

Доллар и евро снизились при открытии торгов в среду на «Московской бирже», рубль немного укрепился на фоне роста мировых цен нефти.

Торги по доллару США начались на ЕТС в среду сделками в пределах 62,49-62,6 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,45 рубля (-11 копеек к уровню предыдущего закрытия), сообщает «Интерфакс».

Евро в начале торгов держался в районе 69,1 рубля (-18 копеек), бивалютная корзина снизилась на 14 копеек и составила 65,5 рубля.

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