Рубль немного укрепился на торгах

Рубль немного вырос к другим валютам в ходе открытии торгов на «Московской бирже» в связи с ростом цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли во вторник на ЕТС в диапазоне 63,7-63,85 рубля за 1 доллар, в среднем за две минуты курс составил 63,8 рубля за 1 доллар (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Курс евро при этом составил 71,72 рубля за 1 евро (-21 копейки), бивалютная корзина отступила на 18 копеек - до 67,365 рубля.

Курс доллар при этом оказался на 35 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34 копейки ниже официального курса.